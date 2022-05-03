ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Колона эвакуированных из Мариуполя прошла последний блокпост оккупантов

Новина українською →
Запорожье, Вторник 03 мая 2022 16:19
Колона эвакуированных из Мариуполя прошла последний блокпост оккупантов Фото: колонна с эвакуированными жителями Мариуполя прошла последний блокпост оккупантов (t.me/u_now)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колонна с эвакуированными из Мариуполя гражданскими прошла последний блокпост российских оккупантов. Автобусы двигаются в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Как сообщили изданию в Запорожской областной военной администрации, колонна автобусов, в которых находится около 80 эвакуированных с "Азовстали" в Мариуполе мирных жителей, прошла последний блокпост оккупантов в Каменском. Машины двигаются в Запорожье.

В ОВА добавили, что готовятся встречать автобусы с эвакуированными мариупольцами. Колона направляется в центр регистрации переселенцев в Запорожье.

Напомним, колонна эвакуированных гражданских с "Азовстали" выехала из Мариуполя 1 мая, но не смогла в течение следующего дня добраться в Запорожье.

Отметим, 2 мая после частичной эвакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты возобновили обстрелы завода, а сегодня пошли на штурм завода.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Запорожье Мариуполь Донбасс эвакуация Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине