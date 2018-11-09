Защитник "Динамо" попал в команду недели Лиги Европы

Фото: Виталий Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Молодой футболист забил в ворота "Ренна" второй мяч

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в команду недели по итогам четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

19-летний защитник в игре с "Ренном" забил в ворота французской команды второй мяч (3:1).

Всего в команде недели оказались представители сразу десяти клубов. Больше всего представителей - у греческого "Олимпиакоса", который делегировал двух игроков: Константиносом Цимикасом и Константиниосом Фортунисом.

Полностью команда недели ЛЕ выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрес Фернандес ("Вильярреал")

Защитники: Костас Цимикас ("Олимпиакос"), Виталий Миколенко ("Динамо" Киев), Тин Едвай ("Байер"), Киран Тирни ("Селтик")

Полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Костас Фортунис ("Олимпиакос"), Мият Гачинович ("Айнтрахт"), Матье Вальбуэна ("Фенербахче")

Нападающие: Такуми Минамино ("Зальцбург"), Эмилио Селая ("Аполлон")

Напомним, благодаря победе над французским "Ренном" киевская команда поднялась на 20 место лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА.