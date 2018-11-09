Захисник "Динамо" потрапив до комнади тижня Ліги Європи

Фото: Віталій Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Молодий футболіст забив у ворота "Ренна" другий м'яч

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко потрапив в команду тижні за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

19-річний захисник в грі з "Ренном" забив у ворота французької команди другий м'яч (3:1).

Всього в команді тижні виявилися представники відразу десяти клубів. Найбільше представників - у грецького "Олімпіакоса", який делегував двох гравців: Константиносом Цімікасом і Константініосом Фортуніс.

Повністю команда тижня ЛЄ виглядає наступним чином:

Воротар: Андрес Фернандес ("Вільярреал")

Захисники: Костас Цімікас ("Олімпіакос"), Віталій Миколенко ("Динамо" Київ), Тін Едвай ("Байєр"), Кіран Тірні ("Селтік")

Півзахисники: Вандерсон ("Краснодар"), Костас Фортуніс ("Олімпіакос"), Міята Гачіновіч ("Айнтрахт"), Матьє Вальбуена ("Фенербахче")

Нападники: Такуми Мінаміно ("Зальцбург"), Еміліо Селая ("Аполлон")

Нагадаємо, завдяки перемозі над французьким "Ренном" київська команда піднялася на 20 місце кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА.