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Захисник "Динамо" потрапив до комнади тижня Ліги Європи

Новини » Спорт    09.11.2018 - 13:09
Фото: Віталій Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Віталій Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Молодий футболіст забив у ворота "Ренна" другий м'яч

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко потрапив в команду тижні за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

19-річний захисник в грі з "Ренном" забив у ворота французької команди другий м'яч (3:1).

Всього в команді тижні виявилися представники відразу десяти клубів. Найбільше представників - у грецького "Олімпіакоса", який делегував двох гравців: Константиносом Цімікасом і Константініосом Фортуніс.

Повністю команда тижня ЛЄ виглядає наступним чином:

Воротар: Андрес Фернандес ("Вільярреал")

Захисники: Костас Цімікас ("Олімпіакос"), Віталій Миколенко ("Динамо" Київ), Тін Едвай ("Байєр"), Кіран Тірні ("Селтік")

Півзахисники: Вандерсон ("Краснодар"), Костас Фортуніс ("Олімпіакос"), Міята Гачіновіч ("Айнтрахт"), Матьє Вальбуена ("Фенербахче")

Нападники: Такуми Мінаміно ("Зальцбург"), Еміліо Селая ("Аполлон")

Нагадаємо, завдяки перемозі над французьким "Ренном" київська команда піднялася на 20 місце кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА

Сім команд забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" обіграло "Ренн" і наблизилось до виходу в плей-офф ЛЄ
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