Защита Януковича продолжит прения 29 октября

Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Суд над Януковичем продолжится в понедельник

Защита обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича продолжит выступление на прениях в Оболонском райсуде Киева 29 октября. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня свою речь на прениях завершил адвокат Александр Горошинский. Однако сроки дальнейшего хода судебного разбирательства обсудят после выступления адвоката Александра Байдика.

"Он должен завершить в понедельник. Таким образом, суд объявляет перерыв до 9:00 29 октября", - отметил Девятко.

Напомним, ранее защита экс-президента заявляла, что Янукович хотел бы лично выступить с последним словом на суде.

В то же время уточнялось, что Янукович хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.

"Если суд готов пойти по этой процедуре, то эту правовую помощь можно реализовать в течение полутора месяцев. Если суд направит запрос, то это можно быстро организовать. Но суд не хочет слушать Януковича", - отметил один из его адвокатов.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны.