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Захист Януковича продовжить дебати 29 жовтня

Новини » Політика    26.10.2018 - 11:14
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Суд над Януковичем продовжиться в понеділок

Захист обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича продовжить виступ на дебатах в Оболонському райсуді Києва 29 жовтня. Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні свою промову на дебатах завершив адвокат Олександр Горошинський. Проте терміни подальшого ходу судового розгляду обговорять після виступу адвоката Олександра Байдика.

"Він має закінчити в понеділок. Таким чином, суд оголошує перерву до 9:00 29 жовтня", - зазначив Дев'ятко.

Нагадаємо, раніше захист екс-президента заявляв, що Янукович хотів би особисто виступити з останнім словом на суді.

У той же час уточнювалося, що Янукович хоче виступати в суді тільки у порядку міжнародної правової допомоги.

"Якщо суд готовий піти за цією процедурою, то цю правову допомогу можна реалізувати протягом півтора місяців. Якщо суд направить запит, то це можна швидко організувати. Але суд не хоче слухати Януковича", - зазначив один з його адвокатів.

Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві Російській Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також веденні агресивної війни.

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