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Янукович хочет лично приехать в суд для последнего слова, - адвокат

Новости » Политика    22.10.2018 - 13:44
Фото: Виктор Янукович (UN Photo)
Фото: Виктор Янукович (UN Photo)

Адвокат не уточнил точного времени прибытия Януковича в суд

Адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат обвиняемого Александр Горошинский.

"Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича, - ред.). Но да, он (Янукович, - ред.) будет лично. Возможно чуть позже", - сказал адвокат Горошинский.

Отметим, адвокат Горошинский также представляет интересы пятерых екс-"беркутовцев" в Святошинском суде. К слову, сегодня он присутствует на назначенном на 11:30 заседании. Однако на слушания по делу Януковича, назначенное на 9 утра, он не прибыл.

Как сообщало РБК-Украина, Оболонский районный суд пригласил Януковича для последнего слова на 23 октября. Его адвокат ранее отмечал, что екс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.

Добавим, что суд разрешил Януковичу выступить с последним словом в суде по видеосвязи.

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