Защита моряков готовится к новому суду из-за невыполнения РФ решения трибунала

Команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает корреспондент РБК-Украина.

Полозов отметил, что защитники моряков готовы к негативному варианту развития событий.

"Команда адвокатов готова и к негативному развитию событий. Если РФ в нарушение решения трибунала не освободит их, то наши адвокаты готовы как к следственным действиям, так и к судебному процессу. Сложно сказать, как власти РФ представляют этот процесс, т.к. по законодательству РФ суд должен проходить на территории оккупированного Крыма… Общее число защитников приближается к 50-ти. При таком объеме судебный процесс может затянуться", - пояснил адвокат.

Однако, по его словам, адвокаты украинских моряков убеждены, что Россия выполнит решение Морского трибунала.

"Я надеюсь, что все-таки российские власти выполнят решение международного трибунала. Вопрос, произойдет ли это точно в срок или с каким-то временным разрывом, остается открытым. Но я убежден, что украинские моряки вернутся домой", - рассказал Полозов.

Напомним, в начале июня Министерство иностранных дел Украины направило обращение ко всем министрам иностранных дел из стран-партнеров с просьбой давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге по освобождению украинских кораблей и моряков.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 мая Международный трибунал по морскому праву по требованию Украины обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Добавим, Евросоюз ожидает от России безотлагательного освобождения украинских моряков.