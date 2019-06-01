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Украина призвала страны-партнеры давить на Россию для освобождения моряков

Новости » Политика    01.06.2019 - 23:09
Украина призвала страны-партнеры давить на Россию для освобождения моряков
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украинский МИД требует исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге

Министерство иностранных дел Украины 1 июня направило обращение ко  всем министрам иностранных дел из стран-партнеров с просьбой давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге по освобождению украинских кораблей и моряков. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге", - написал министр.

Климкин добавил, что следует сделать все возможное "политически и через национальные морские администрации".

Украина призвала страны-партнеры давить на Россию для освобождения моряков

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву, который заседает в Гамбурге, по требованию Украины обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. Россия отказалась участвовать в заседаниях трибунала.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая представляла украинскую делегацию, заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

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