Захист моряків готується до нового суду через невиконання РФ рішення трибуналу

Команда адвокатів українських моряків готова до судового процесу, який відбудеться у разі невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення моряків. Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов, передає кореспондент РБК-Україна.

Полозов зазначив, що захисники моряків готові до негативного варіанту розвитку подій.

"Команда адвокатів готова і до негативного розвитку подій. Якщо РФ у порушення рішення трибуналу не звільнить їх, то наші адвокати готові як до слідчих дій, так і до судового процесу. Складно сказати, як влада РФ представляє цей процес, тому що по законодавству РФ суд повинен проходити на території окупованого Криму... Загальне число захисників наближається до 50-ти. При такому обсязі судовий процес може затягнутися", - пояснив адвокат.

Однак, за його словами, адвокати українських моряків переконані, що Росія виконає рішення Морського трибуналу.

"Я сподіваюся, що все-таки російська влада виконає рішення міжнародного трибуналу. Питання, чи відбудеться це точно в строк або з якимось тимчасовим розривом, залишається відкритим. Але я переконаний, що українські моряки повернуться додому", - розповів Полозов.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство закордонних справ України направило звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн-партнерів із проханням тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі зі звільнення українських кораблів і моряків.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права на вимогу України зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українські кораблі і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Додамо, Євросоюз очікує від Росії невідкладного звільнення українських моряків.