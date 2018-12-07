Защита Курбединова подала апелляцию на арест

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

"Киевский районный суд Симферополя" арестовал на 5 суток Эмиля Курбединова

Защита адвоката Эмиля Курбединова в анексованому Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "Киевского районного суда Симферополя", который арестовал Курбединов на пять суток. Об этом заявил один из адвокатов Курбединова Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крим.Реалії".

"Уже подали апелляционную жалобу", - отметил адвокат.

Напомним, 7 декабря подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" арестовал на 5 суток Эмиля Курбединова - крымского адвоката, который защищал украинских военнопленных моряков.

После этого Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

В МИД также убеждены, что обвинение в "демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций", использованное российским оккупационным "судом" для того, чтобы отправить Курбединова за решетку, имеет безосновательный и сфабрикованный характер.

Отметим, Эмиля Курбединова задержали в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Задержание произошло утром 6 декабря 2018.