"Суд" в Крыму арестовал адвоката Курбединова, защищавшего украинских моряков

Фото: Емиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Подконтрольный Креслю суд в Симферополе арестовал Курбединова на 5 суток

Подконтрольный России "Киевский районный суд Симферополя" арестовал Эмиля Курбединова - крымского адвоката, защищавшего украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что правозащитника арестовали на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Причиной задержания адвоката стала публикация в соцсети Фейсбук за 2013 год.

По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.​

Сам Курбединов заявляет, что российские силовики задержали его "на абсурдном основании". Также адвокат не признает обвиненийв экстремизме. Курбединов считает, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы - одного из 24 захваченных Россией моряков, капитана бронекатера "Никополь".

Напомним, Эмиля Курбединова задержали в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Задержание произошло утром 6 декабря 2018.