МИД Украины выражает решительный протест из-за ареста Курбединова

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.

В пресс-службе заявили, что Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям, а с недавних пор он также защищает одного из военнопленных украинских моряков.

"Собственно, именно последний факт мог вызвать его задержания, однако это далеко не первый случай преследования российскими оккупантами адвокатов и правозащитников. Только в ноябре Эмиль и двое его коллег, Лиля Геменджи и Эдем Семедляев, получили необоснованное "предостережение о "недопустимости нарушения законодательства о демонстрации", - говорится в сообщении.

В МИД также убеждены, что обвинение в "демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций", использованное российским оккупационным "судом" для того, чтобы отправить Курбединова за решетку, имеет безосновательный и сфабрикованный характер.

Напомним, 7 декабря подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя арестовал Эмиля Курбединова - крымского адвоката, который защищал украинских военнопленных моряков.

Отметим, Эмиля Курбединова задержали в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Задержание произошло утром 6 декабря 2018.