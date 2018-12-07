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Захист Курбедінова подав апеляцію на арешт

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 20:41
Захист Курбедінова подав апеляцію на арешт
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

"Київський районний суд Сімферополя" заарештував на 5 діб Еміля Курбедінова

Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок "Київського районного суду Сімферополя", який заарештував Курбедінов на п’ять діб. Про це заявив один з адвокатів Курбедінова Едем Семедляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

"Вже подали апеляційну скаргу", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 7 грудня підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" заарештував на 5 діб Еміля Курбединова - кримського адвоката, який захищав українських військовополонених моряків.

Після цього Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків.

У МЗС також переконані, що звинувачення у "демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій", використане російським окупаційним "судом" для того, щоб відправити Курбедінова за грати, має безпідставний та сфабрикований характер.

Відзначимо, Еміля Курбединова затримали в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Затримання відбулося вранці 6 грудня 2018.

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