Защита координатора С14 обратится в Апелляционный суд с просьбой отменить решение суда

Мазура на поруки хотят взять трое нардепов

Адвокат координатора С14 Сергея Мазура Дмитрий Биловчук в деле погрома лагеря ромов сообщил, что они будут просить Апелляционный суд полностью отменить решение суда первой инстанции. Об этом в комментарии рассказал адвокат Дмитрий Биловчук.

"Сегодня был народный депутат Ильенко, который также хотел взять Сергея Мазура на поруки. Мы будем просить полностью отменить решение суда первой инстанции", - сообщил адвокат Дмитрий Биловчук.

Сегодня в суд пришли около 60 активистов. Под стены суда стянули правоохранителей.

Отметим, в целом Мазура на поруки хотят взять трое нардепов. На прошлом заседании присутствовали Игорь Луценко и Юрий Тимошенко.

Фото: к зданию суда пришли около 60 активистов (РБК-Украина)

Напомним, 18 июля Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Сергея Мазура под домашний арест на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был табор ромов.

Сегодня, 27 июля, Апелляционный суд Киева перенес заседание в отношении Мазура в деле о погроме лагеря ромов на Лысой горе.