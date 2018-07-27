Захист координатора С14 звернеться в Апеляційний суд з проханням скасувати рішення суду

Мазура на поруки хочуть взяти троє нардепів

Адвокат координатора С14 Сергія Мазура Дмитро Біловчук у справі погрому табору ромів повідомив, що вони проситимуть Апеляційний суд повністю скасувати рішення суду першої інстанції. Про це у коментарі розказав адвокат Дмитро Біловчук.

"Сьогодні був народний депутат Іллєнко, який також хотів взяти Сергія Мазура на поруки. Ми будемо просити повністю скасувати рішення суду першої інстанції", - повідомив адвокат Дмитро Біловчук.

Сьогодні до суду прийшли близько 60 активістів. Під стіни суду стягнули правоохоронців.

Зазначимо, загалом Мазура на поруки хочуть взяти троє нардепів. На минулому засіданні були присутні Ігор Луценко та Юрій Тимошенко.

Фото: до суду прийшли близько 60 активістів (РБК-Україна)

Нагадаємо, 18 липня Голосіївський суд задовольнив клопотання прокуратури і відправив Сергія Мазура під домашній арешт на 2 місяці. На суді Мазур заявив, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" нібито двічі зверталося до C14 з проханням прибрати територію, де був ромський табір.

Сьогодні, 27 липня, Апеляційний суд Києва переніс засідання стосовно Мазура у справі про погром табору ромів на Лисій горі.