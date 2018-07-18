Подозреваемого в нападении на ромов в Киеве хотят взять на поруки

Два нардепа выразили желание взять Мазура на поруки

Подозреваемого в нападении на лагерь ромов в Киеве координатора националистической организации С14 Сергея Мазура хотят взять на поруки. Об этом на заседании Голосеевского суда сообщила судья Наталья Чередниченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам судьи, поступило заявление от нардепа Юрия Тимошенко ("Народный фронт") о готовности взять Мазура на поруки. Кроме того, по словам адвоката подозреваемого, взять его на поруки готов и нардеп Игорь Луценко ("Батькивщина").

Напомним, ранее сообщалось, что Голосеевский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для Мазура за нападение на ромов на Лысой горе в конце апреля, зал судебных заседаний заполнен журналистами и активистами.

Мазура судят за нападение на ромский табор на Лысой горе, когда группа националистов в масках разгромила и сожгла поселение. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков назвал недопустимым нападение на женщин и детей, угрозы и распыление слезоточивого газа.