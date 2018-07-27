Погром лагеря ромов: суд перенес рассмотрение апелляции

Материалы дела не поступили в суд

Апелляционный суд Киева сегодня, 27 июля, перенес заседание в отношении координатора организации С14 Сергея Мазура в деле о погроме лагеря ромов на Лысой горе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Материалы дела не поступили в суд. Рассмотрение перенесено на 7 августа 14.45", - сказал судья.

Мазуру инкриминируют ч.4 ст.296 - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Зал судебных заседаний заполнен журналистами и активистами. Кроме того, на заседании присутствовали нардепы Игорь Луценко и Юрий Тимошенко. Под стенами суда дежурят около 20 правоохранителей.

Фото: суд по делу погрома лагеря ромов (РБК-Украина)

Напомним,18 июля Голосеевский суд отправил Сергея Мазура под домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.