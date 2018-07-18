Нападение на ромов в Киеве: подозреваемого отправили под домашний арест

Сергея Мазура отправили под домашний арест за нападение на ромов на Лысой горе

Координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру назначили круглосуточный домашний арест за нападение на ромов в Киеве. Об этом объявила судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.

"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.

На суде Чередниченко зачитала показания потерпевших по делу, хотя они не явились на заседание. Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - отметил адвокат.

Сам Мазур добавил, что коммунальщики неофициально просили "убрать" территорию, на которой проживали ромы.

"Представители полиции крушили и громили палатки ромов. Благоустройство нас неофициально просило убрать эту территорию. Благоустройство после этого резонанса ничего не убрало", - отметил Мазур.

Фото: активисты под судом по делу Мазура

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на ромов в Киеве Сергея Мазура хотели взять на поруки. По словам судьи, поступило заявление от нардепа Юрия Тимошенко ("Народный фронт") о готовности взять Мазура на поруки. Кроме того, по словам адвоката подозреваемого, взять его на поруки готов и нардеп Игорь Луценко ("Батькивщина").