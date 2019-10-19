Защита Гладковского анонсировала внесение залога

Сторона защиты будет рекомендовать бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегу Гладковскому внести залог. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает корреспондент РБК-Украина

При этом защитник подчеркнул, что не согласен с решением Высшего антикоррупционного суда по поводу ареста Гладковского.

"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому - внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и т.д. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", - заявил адвокат.

По его словам, залог будет внесен 21 октября.

"Для внесения залога есть определенная процедура. Скорее всего, что до понедельника он будет содержаться (под стражей, - ред.). В понедельник утром, если будет залог, надеюсь, утром будут его вносить", - добавил Волынец.

Напомним, сегодня ВАКС избрал Гладковскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Гладковского задержали 17 октября при попытке покинуть Украину. По данным НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего экс-чиновник был задержан в ресторане.

Следствие отмечает, что на должности в СНБО чиновник использовал влияние, чтобы обеспечить оборонный государственный заказ своей компании "Богдан Моторс". Кроме того, НАБУ установило, что Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости, на сумму более 150 тыс. долларов.

Подчеркнем, в феврале 2019-го появилось журналистское расследование о хищении средств в украинской оборонке. По данным СМИ, Гладковский и уже бывший глава "Укроборонпрома" Павел Букин были организаторами схемы на международном контракте для ремонта казахских самолетов.