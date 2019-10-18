Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

НАБУ вручило подозрение Гладковскому 18 октября

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому вручили подозрение в пятницу, 18 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщает пресс-служба НАБУ.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

В частности, следствие считает, что бывший первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесен более 10,62 млн гривен убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долларов (за 2016), 63 тыс. долларов (за 2017) и 47,5 тыс. долларов (за 2018).

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. Затем на место приехали сотрудники Национального антикоррупционного бюро и задержали его.

Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).