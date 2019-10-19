Захист Гладковського анонсував внесення застави

Сторона захисту буде рекомендувати колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському внести заставу. Про це повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, передає кореспондент РБК-Україна

При цьому захисник підкреслив, що не згоден з рішенням Вищого антикорупційного суду щодо арешту Гладковського.

"Незважаючи на те, що ми з цією ухвалою незгодні, ми вважаємо її неправомірною, але вона є, і ми повинні її виконувати. Відповідно, мої рекомендації пану Гладковському - внести заставу, нехай поширюються обов'язки, браслет і т.д. Але ми беремо на себе обов'язки виконувати зміст тієї ухвали до тих пір, поки вона, сподіваюсь, буде скасована Апеляційним Вищим антикорупційним судом", - заявив адвокат.

За його словами, застава буде внесена 21 жовтня.

"Для внесення застави є певна процедура. Скоріше всього, що до понеділка він буде утримуватись (під вартою, - ред.). У понеділок зранку, якщо буде застава, сподіваюсь, зранку будуть її вносити", - додав Волинець.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Гладковського затримали 17 жовтня за спробу покинути Україну. За даними НАБУ, йому відмовили в вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого екс-чиновник був затриманий у ресторані.

Слідство зазначає, що на посаді в РНБО чиновник використовував вплив, щоб забезпечити оборонне державне замовлення своїй компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Підкреслимо, в лютому 2019-го з'явилося журналістське розслідування про розкрадання коштів в українському оборонпромі. За даними ЗМІ, Гладковський і уже колишній глава "Укроборонпрому" Павло Букін були організаторами схеми на міжнародному контракті для ремонту казахських літаків.