Защищены законом: почему "Слуга народа" не может убрать неприкосновенность депутатов

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 13 ноября, вновь рассмотрит два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Первый – от "Слуги народа", второй – альтернативный, внесла фракция "Голос". На прошлом заседании 30 октября члены комитета не смогли договориться о том, какой из документов будет вынесен на голосование в зал.

Верховная рада девятого созыва еще в первые дни своей работы приняла закон об отмене неприкосновенности, убрав нормы о ней из Конституции. Они предусматривали, что депутата нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Рады.

Документ, зарегистрированный пятым президентом Петром Порошенко, во втором чтении поддержало 373 парламентариев. Вступить в силу он должен с 1 января 2020 года. Но дело в том, что положения о неприкосновенности все еще остаются в других законах, например, в Уголовном процессуальном кодексе. И в будущем это может застопорить расследования в отношении народных депутатов.

Неприкосновенность в законе

В конце августа президент Владимир Зеленский внес законопроект (№1009), который, среди прочего, убирал статьи о депутатской неприкосновенности из УПК и закона о статусе народного депутата. Также президент предложил дать НАБУ и ГБР право на прослушку и несколько изменить так называемою "поправку Лозового", принятую в 2017 году.

Но парламент отказался принимать законопроект Зеленского во втором чтении, отправив его на доработку. В "Слуге народа" "за" проголосовало только 184 депутата из более 250. Эту провальную цифру в руководстве фракции списали на "спецоперацию" со стороны других политических сил – некоторых депутатов якобы дезинформировали.

В редакции законопроекта ко второму чтению указано, что только генпрокурор (или его и.о.) может вручать подозрения, разрешать следственные действия – обыск или прослушку, и задержание народных депутатов. Согласия Верховной рады для этого не требуется.

Именно эти пункты вызвали больше всего разногласий внутри монокоалиции. Потому нормы, касающиеся депутатского иммунитета, решили исключить из текста №1009 и прописать в отдельном документе. Его в начале октября внесла группа депутатов от "Слуги народа" под руководством замглавы фракции Галины Янченко.

В их законопроекте №2237 также отмечается, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением оскорбления или клеветы. По сути, у депутатов сохраняется только индемнитет. В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 января 2020 года, равно как и принятые в сентябре изменения в Конституцию.

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова и ее коллеги по фракции зарегистрировали альтернативный проект закона №2237-1. Ключевая разница между двумя документами заключается в том, кто может открывать производство против народного депутата. В проекте "Слуги народа" предусмотрено, что это может сделать исключительно генпрокурор, тогда как у "Голоса" – любой следователь.

Второе отличие состоит в том, кто может давать разрешение на обыск, прослушку, задержание, арест и прочие следственные действия в отношении парламентариев. В проекте "Слуги народа" эта функция закрепляется за главой ГПУ, а в документе "Голоса" такие полномочия имеет и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В альтернативном проекте разрешается задержание народного депутата сразу на месте при условии, что он совершил насильственное преступление или преступление, которое привело к смерти. Интересно, что правоохранительный комитет не стал рекомендовать к принятию ни один из двух документов, отложив этот вопрос на следующее заседание.

"Из-за того, что отдельные фракции, в том числе те, которые позиционируют себя как демократические и антикоррупционные, на последнем заседании комитета не были готовы голосовать за законопроект, мы договорились, что его рассмотрение будет отложено на следующее заседание", – рассказала РБК-Украина Галина Янченко. К тому времени авторский коллектив документа от "Слуги народа" собирается провести дополнительные консультации с коллегами по парламенту.

В поиске союзников

Большинство представителей фракции "Слуга народа" готовы поддерживать законопроект №2237, говорит Янченко. "Они понимают, что этот законопроект – по факту технический, но в то же время – очень важный. Чтобы потом, когда дела будут рассматриваться в судах, не возникало правовой коллизии. Его задача гармонизировать другие законы с Конституцией. Ведь те статьи, которые противоречат Основному закону, могут быть признаны неконституционными", – пояснила депутат.

Впрочем, есть во фракции монобольшинства и те, кто критически оценивают законопроект и голосовать за него не готовы. Главная причина – полномочия генпрокурора, предусмотренные в документах.

"Необходимо более четко прописать основания для начала производства со стороны генпрокурора, чтобы, с одной стороны, лишить депутатов неприкосновенности, а с другой – сохранить их политическую независимость", – рассказал РБК-Украина член правоохранительного комитета Максим Бужанский (СН).

Вместе с тем у многих членов комитета из разных фракций есть вопросы к личности генпрокурора и его работе, говорит Бужанский.

"Снятие депутатской неприкосновенности я поддерживаю. Но нам необходимо, имея некомпетентного генерального прокурора, правильно прописать процедуру, при которой он дает согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, следственные действия и прочее. Чтобы для этого были основания", – сказал Бужанский.

На комитете "слугам народа" попросту не хватило голосов за свой же законопроект, объяснила РБК-Украина Александра Устинова. Причем большинство членов комитета представлено фракцией большинства. При таком раскладе им придется заручиться поддержкой депутатов от других политсил.

"Мы готовы объединить эти два проекта. Большинство инициатив из моего законопроекта были учтены. И мы договорились, что они будут включены в законопроект между первым и вторым чтением. Но сейчас ключевой краеугольный камень – кто сможет открывать уголовные производства по народным депутатам", – отметила Устинова.

В "Голосе" заявляют, что партия большинства своим законопроектом хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность, отдав генпрокурору единоличное право открывать производства в отношении депутатов.

"В таком случае один-единственный человек в стране будет решать, можно ли расследовать того или иного депутата или нет. К тому же этот человек – это частично политическое назначение, так как подается президентом и поддерживается партией монобольшинства. И тот, и те сейчас представлены одной партией", – объяснила Устинова.

В "Слуге народа", в свою очередь, говорят, что провели с "Голосом" не одно обсуждение и пошли им на существенные уступки. "Из четырех их пунктов три в принципе были учтены. В то время, как мы идем на такие уступки, хотелось бы, чтобы вторая сторона также шла на встречу", – отметила Галина Янченко.

Например, в "Слуге народа" согласились ко второму чтению прописать, что народного депутата, который совершил тяжелое преступление, связанное со смертью человека, могут сразу задержать. Второе – в законопроекте изменят формулировку о том, что ходатайство в суд о проведении негласных следственных действий прокурор не "поддерживает", а "согласовывает".

"Это вопрос юридической казуистики, но эти понятия значительно отличаются. Мы предлагаем, чтобы генпрокурор не лично участвовал, а просто поставил свою подпись на документах, которые дальше идут в суд. И третье касается того, в каком суде будет рассматриваться судебные ходатайства. В этом вопросе мы также готовы пойти на встречу", – добавила Янченко.