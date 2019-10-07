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Разумков анонсировал завершение процесса отмены депутатской неприкосновенности

Новости » Политика    07.10.2019 - 23:11
Разумков анонсировал завершение процесса отмены депутатской неприкосновенности
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Парламент может уже через месяц принять законопроект, завершающий процесс снятия с депутатов неприкосновенности

Верховная рада может через месяц принять законопроект № 2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", завершающий процесс отмены депутатской неприкосновенности. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в программе "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина

"Сегодня (7 октября, - ред.) зарегистрирован законопроект, инициаторами которого являются 48 народных депутатов, который и направлен на этот аспект УПК. Это достаточно правильная позиция, когда мы эти статьи, связанные с народными депутатами, вынесли в отдельный законопроект. Он сегодня зарегистрирован", - заявил Разумков.

Он считает, Рада сможет принять данный законопроект через месяц.

"Я думаю, что парламент поддержит эту инициативу и мы снимем любые манипуляции, которые есть", - добавил спикер.

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

7 октября в Верховную раду Украины внесли депутатский законопроект, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов, который должны принять до 1 января 2020 года.

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Новости Украины неприкосновенностьДмитрий Разумков
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