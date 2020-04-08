ТКГ договорилась подать ОБСЕ списки объектов для разминирования

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы обсуждался вопрос разминирования территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По данным ОП, на сегодняшнем заседании стороны договорились составить списки объектов, подлежащих разминированию, и передать их ОБСЕ.

"На сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - заявили в ОП.

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщали, что с начала 2020 года на Донбассе зафиксировано 10 смертей среди гражданского населения в результате подрыва на мине. С начала 2017 года жертвами взрыва мин и боеприпасов стали 300 мирных жителей.

Также РБК-Украина писало, что на оккупированной территории Донбасса трое мирных жителей подорвались на минах. В украинской разведке рассказали, что в результате взрыва двое гражданских погибли.

Кроме того, 31 марта во время выполнения боевого задания на Донбассе на мине подорвался украинский военнослужащий. Инцидент произошел в районе населенного пункта Катериновка Луганской области. Военного в тяжелом состоянии эвакуировали в медицинское учреждение.