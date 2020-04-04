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С начала года на Донбассе от мин погибли более 10 гражданских

Новости » Происшествия     04.04.2020 - 16:35
С начала года на Донбассе от мин погибли более 10 гражданских
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

В прошлом году зафиксировали почти 50 погибших

С начала 2020 года на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели гражданского населения в результате подрыва на мине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халитов Чевика.

По словам Чевика, с начала 2017 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 300 жертв от взрыва мин и боеприпасов среди гражданского населения. В прошлом году от взрыва мин погибли 10 детей.

"В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и боеприпасов - это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек", - рассказал он.

Кроме того, руководитель Миссии приветствовал разминирование на участках разведения сил в Луганской и Донецкой областях, но подчеркнул, что необходимо сделать больше.

"Существует насущная потребность в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии столкновения. Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожающих безопасности наблюдателей Миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения", - добавил Чевик.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что на оккупированной территории Донбасса трое мирных жителей подорвались на минах. В результате инцидента двое гражданских погибли.

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