ТКГ домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи обговорювалося питання розмінування територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

За даними ОП, на сьогоднішньому засіданні сторони домовилися скласти списки об'єктів, що підлягають розмінуванню, та передати їх ОБСЄ.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках", - заявили в ОП.

Нагадаємо, раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомляли, що з початку 2020 року на Донбасі зафіксовано 10 смертей серед цивільного населення внаслідок підриву на міні. З початку 2017 року жертвами вибуху мін та боєприпасів стали 300 мирних жителів.

Також РБК-Україна писало, що на окупованій території Донбасу троє мирних жителів підірвалися на мінах. В українській розвідці розповіли, що в результаті вибуху двоє цивільних загинули.

Крім того, 31 березня під час виконання бойового завдання на Донбасі на міні підірвався український військовослужбовець. Інцидент стався в районі населеного пункту Катеринівка Луганської області. Військового у тяжкому стані евакуювали до медичного закладу.