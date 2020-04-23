На заседании ТКГ обсудили имплементацию "формулы Штайнмайера", - ОБСЕ

Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

Хайди Грау призвала предоставить возможность пересечения линии соприкосновения гражданскому населению

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждались вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией "формулы Штайнмайера". Об этом сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау, передает пресс-служба Организации.

Также отмечается, что в ходе онлайн-встречи стороны обсудили подготовку возможного следующего этапа обмена удерживаемыми по формуле "всех на всех", а так же вопросы водоснабжения через линию соприкосновения на территорию оккупированного Донбасса.

Грау призвала предоставить возможность пересечения линии соприкосновения гражданскому населению исходя из гуманитарных соображений.

"А теперь о заседаниях ТКГ и ее рабочих групп. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией "формулы Штайнмайера", согласно минским соглашениям. В центре внимания рабочей группы по безопасности были дискуссии по определению дополнительных участков разведения сил и средств", - сообщила представитель ОБСЕ.

По ее словам, участники заседания также обменялись информацией о ходе выполнения своих обновленных планов по разминированию.

"Гуманитарная рабочая группа обсуждала подготовку возможного следующего этапа обмена удерживаемыми, связанными с конфликтом, по формуле "всех установленных на всех установленных".

Участники заседания также пришли к общему пониманию плана действий для одновременного открытия двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области. Экономическая рабочая группа рассматривала актуальные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что во время заседания ТКГ украинская сторона в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Кроме того, на вчерашней видеоконференции контактной группы обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивает на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.