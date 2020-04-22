Украина на заседании ТКГ отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса

Фото: представитель Украины Леонид Кучма (РБК-Украина)

Украина также инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

Кроме того, согласно данным опросов, свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса.

Добавим, что 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. При этом российский президент заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса.

Отметим, что ранее спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау заявила, что на крайних переговорах политическая подгруппа "обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено минскими соглашениями".