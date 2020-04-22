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На заседании ТКГ обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки"

Новости » Политика     22.04.2020 - 21:39
На заседании ТКГ обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина ожидает новую нормандскую встречу в ближайшее время

Во время сегодняшней видеоконференции Трехсторонняя контактная группа обсудила необходимость реализации договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что украинская сторона в политической подгруппе подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Донбассе. Путин в ходе телефонного разговора заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса якобы в рамках выполнения договоренностей, достигнутых на нормандской встрече.

Кроме того, сегодня глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал видеоконференцию в нормандском формате на уровне министров "нормандской четверки". Видеоконференции руководителей МИД состоится на следующей неделе.

Также РБК-Украина писало, что на сегодняшнем заседании ТКГ украинская сторона инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей, что предусмотрено договоренностями, достигнутыми на нормандской встрече.

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