Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над госграницей

Фото: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (РБК-Украина)

Трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции

Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, 22 апреля Трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Кроме того, в рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.

"Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей", - говорится в сообщении.

В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась подать ОБСЕ списки объектов для разминирования.

Кроме того, переговоры о разведении на Донбассе в очередной раз провалились. Представители Киева утверждают, что в этом вопросе есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной, чтобы сорвать выполнение решений нормандского саммита.