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На засіданні ТКГ обговорили імплементацію "формули Штайнмаєра", - ОБСЄ

Новини » Політика     23.04.2020 - 16:23
На засіданні ТКГ обговорили імплементацію "формули Штайнмаєра", - ОБСЄ
Фото: Хайді Грау (peoplepill.com)

Хайді Грау закликала надати можливість перетину лінії зіткнення цивільному населенню

На засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорювалися питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією "формули Штайнмаєра". Про це повідомила спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі Хайді Грау, передає прес-служба Організації.

Також наголошується, що в ході онлайн-зустрічі сторони обговорили підготовку можливого наступного етапу обміну утримуються за формулою "всіх на всіх", а так само питання водопостачання через лінію дотику на територію окупованого Донбасу.

Грау закликала надати можливість перетину лінії зіткнення цивільному населенню виходячи з гуманітарних міркувань.

"А тепер про засідання ТКГ та її робочих груп. Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією "формули Штайнмаєра", згідно з мінськими угодами. У центрі уваги робочої групи з безпеки були дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів", - повідомила представник ОБСЄ.

За її словами, учасники засідання також обмінялися інформацією про хід виконання своїх оновлених планів розмінування.

"Гуманітарна робоча група обговорювала підготовку можливого наступного етапу обміну утримуваними, пов'язаними з конфліктом, що за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених".

Учасники засідання також прийшли до спільного розуміння плану дій для одночасного відкриття двох додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області. Економічна робоча група розглядала актуальні питання водопостачання через лінію дотику в окремих районах Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Крім того, на вчорашній відеоконференції контактної групи обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягає на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.

Україна на засіданні ТКГ відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу Україна в ТКГ ініціювала створення групи для відновлення контролю над держкордоном
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