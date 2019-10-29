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На заседании ТКГ договорились о начале аудита компании "Вода Донбасса"

Новости » Политика    29.10.2019 - 17:37
На заседании ТКГ договорились о начале аудита компании "Вода Донбасса"
Фото: Мартин Сайдик (osce.org)

Ранее компанию отключали от электроэнергии из-за больших долгов

Во вторник, 29 октября, на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стороны договорились о начале аудита компании "Вода Донбасса". Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передают белорусские СМИ.

По его словам, тендер на аудит "Воды Донбасса" будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

"Экономическая подгруппа ТКГ при участии большой группы экспертов сегодня обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста", - сказал Сайдик.

Напомним, "Вода Донбасса" предоставляет услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для 79 населенных пунктов Донбасса, в том числе на неподконтрольных территориях. По данным национального регулятора НКРЭКУ, долг КП "Вода Донбасса" за потребленную электроэнергию в первом квартале составляет 180 млн гривен. Впрочем, по информации РБК-Украина, операторам системы распределения с учетом предыдущих периодов водоснабжающая, компания имеет долг более 1 млрд грн. Компанию неоднократно отключали от поставок электроэнергии.

В июле 2019 года Кабинет министров запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса". Ранее в ассоциации водоканалов заявляли, что отключение компании от электроэнергии грозит эскалацией конфликта на Донбассе, поскольку множество населенных пунктов останутся без воды.

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