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На засіданні ТКГ домовилися про початок аудиту компанії "Вода Донбасу"

Новини » Політика    29.10.2019 - 17:37
На засіданні ТКГ домовилися про початок аудиту компанії "Вода Донбасу"
Фото: Мартін Сайдик (osce.org)

Раніше компанію відключали від електроенергії через великі борги

У вівторок, 29 жовтня, на засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську сторони домовилися про початок аудиту компанії "Вода Донбасу". Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, передають білоруські ЗМІ.

За його словами, тендер на аудит "Води Донбасу" буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Економічна підгрупа ТКГ за участю великої групи експертів сьогодні обговорювала питання водопостачання. Сторони прийшли до згоди про можливості започаткування міжнародного аудиту компанії "Вода Донбасу". Відповідний тендер буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного Хреста", - сказав Сайдик.

Нагадаємо, "Вода Донбасу" надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення для 79 населених пунктів Донбасу, в тому числі на підконтрольних територіях. За даними національного регулятора НКРЕКП, борг КП "Вода Донбасу" за спожиту електроенергію в першому кварталі становить 180 млн гривень. Втім, за інформацією РБК-Україна, операторів системи розподілу з урахуванням попередніх періодів водопостачальна, компанія має борг більше 1 млрд грн. Компанію неодноразово відключали від поставок електроенергії.

У липні 2019 року Кабінет міністрів заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу". Раніше в асоціації водоканалів заявляли, що відключення від електроенергії загрожує ескалацією конфлікту на Донбасі, оскільки безліч населених пунктів залишаться без води.

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