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Сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения

Новости » Энергетика    09.04.2019 - 14:43
Сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения
Иллюстративное фото (donbasssos.org)

КП "Вода Донбасса" уже сегодня должна заключить договор на поставку электроэнергии

Сегодня истекает пятидневный срок, в течение которого КП "Компания "Вода Донбасса"" должно подписать договор с поставщиком электрической энергии. Об этом говорится в протоколе правительственного совещания от 3 апреля, копией которого располагает РБК-Украина.

Если водоканал так и не определиться с новым поставщиком, а также не реструктуризирует задолженность перед поставщиком "последней надежды" (ППН) "Укринтерэнерго", коммунальное предприятие будет отключено от электроснабжения. Такие меры предусмотрены законом "О рынке электроэнергии". Если это произойдет, населению и небытовым абонентам Донбасса отключат водоснабжение до тех пор, пока водоканал не выполнит нормы законодательства.

Почему "Воду Донбасса" может остаться без электроэнергии

Напомним, КП "Вода Донбасса" предоставляет услуги централизованного водоснабжения 289  и водоотведения - 79 населенным пунктам Донбасса, включая неподконтрольные территории. С 1 января водоканал заключил договор с  ППН - ГПВД "Укринтерэнерго". Ежедневно КП потребляет 2,2 млн кВт*ч. Согласно профильному закону, такое соглашение может быть заключено только на 3 месяца. После этого законодательство обязывает потребителя электроэнергии заключить договор с любым другим поставщиком. А если этого не произошло, операторы системы распределения должны отключать от электроснабжения всех клиентов, у которых нет договорных отношений с поставщиком, и которые лишились права работать с ППН по истечению трехмесячного срока.

По данным национального регулятора НКРЭКУ, долг КП "Вода Донбасса" за потребленную электроэнергию в первом квартале составляет 180 млн гривен. Впрочем, по информации РБК-Украина, оператору системы распределения АО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" с учетом предыдущих периодов водоснабжающая компания должна более 2 млрд гривен. 3 апреля "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" начал отключение водоводов "Воды Донбасса" от энергоснабжения, выполняя нормы действующего законодательства.

О рисках энергоснабжения водоканала сообщил и оператор системы передачи - ГП "НЭК "Укрэнерго"". Согласно сообщению компании, Мариупольское региональное отделение КП "Вода Донбасса" является единственным потребителем, присоединенным к сетям системного оператора, которое до сих пор не заключило договор на поставку электроэнергии. Сети "Укрэнерго" используются в качестве резерва  во время ремонтов и аварийных отключений, обеспечивая ежегодные потребности водоканала в энергоснабжении на 5%. И этих резервов "Вода Донбасса" также может лишиться. ""Укрэнерго" обратилось к КП "Вода Донбасса" с предупреждение по принятие к исполнению обращения "Укринтерэнерго" (об отключении от энергоснабжения, - ред.). Конечным сроком решения этой кризисной ситуации должно было стать 4 апреля. Впрочем, КП "Вода Донбасса" отказалось выполнять соответствующие требования", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Что предлагают в правительстве?

В ходе совещания в правительстве под руководством вице-премьера, главы Минрегиона Геннадия Зубко было принято решение, как в пятидневный срок - до 9 апреля решить проблемы "Воды Донбасса". В частности, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Александру Куцю поручено принять меры для реструктуризации и погашения задолженности водоканала за электроэнергию. При этом местные власти могут привлекать кредитные средства.

Сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения

Сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения

Кроме того, КП "Вода Донбасса" должна "безотлагательно заключить договор с поставщиком электроэнергии на период урегулирования вопроса поставок от "Укринтерэнерго"", провести переговоры про реструктуризацию с поставщиком "последней надежды" и заключить соответствующий договор.

Кроме того, согласно протокольному решению водоканал и местные власти должны обратиться к Минэкономразвития с предложением предоставить госпомощь для КП "Вода Донбасса", а органы прокуратуры и Госаудитслужбы должны дать правовую оценку "фактам бездеятельности" руководства водоканала, а также проверить, как ведется на коммунальном предприятии финансово-экономическая деятельность.

В КП "Вода Донбасса" комментарии РБК-Украина получить не удалось. Но, по информации издания, Александр Куць ведет переговоры с "Укринтерэнерго" о реструктуризации задолженности и продолжении бесперебойных поставок электроэнергии КП "Вода Донбасса". В исключительных случаях Кабинет министров разрешил поставщику "последней надежды" осуществлять поставку электроэнергии по истечению трехмесячного срока. Впрочем, по данным издания, пока переговоры не увенчались успехом.

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