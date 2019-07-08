Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса"

Иллюстративное фото (donbasssos.org)

Запрет будет действовать до конца войны на Донбассе

Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления правительства, которые касаются коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Постановление от 5 июля 2019 г. № 570 обнародовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, на время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Кабмин также дал поручение Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с участием "Укринтерэнерго" обеспечить принятие мер для урегулирования вопроса реструктуризации задолженности за электрическую энергию КП "Вода Донбасса".

В частности, предлагается заключить до 17 июля 2019 года договоры о реструктуризации задолженности, образовавшейся на 1 июля 2019 года по договору поставки электрической энергии "последней надежды" - "Укринтерэнерго".

Кроме того, предлагается обеспечить определение источников финансирования для оплаты текущего потребления электрической энергии коммунальному предприятию “Компания “Вода Донбасса”.

Напомним, КП "Вода Донбасса" предоставляет услуги централизованного водоснабжения 289 и водоотвода - 79 населенных пунктах Донбасса, включая неподконтрольные территории. По данным национального регулятора НКРЭКУ, долг КП "Вода Донбасса" за потребленную электроэнергию в первом квартале составляет 180 млн гривен. Впрочем, по информации РБК-Украина, операторам системы распределения с учетом предыдущих периодов водоснабжающая компания имеет долг более 1 млрд грн.

Отметим, в марте Кабинет министров разрешил поставщику "последней надежды" "Укринтерэнерго" поставки электрической энергии его потребителям после 1 апреля.