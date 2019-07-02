Ассоциация водоканалов призвала срочно созвать СНБО по "Воде Донбасса"

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Вопрос водоснабжения городов Донбасса нужно решать в срочном порядке, уверена Бабий

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен собраться в срочном порядке для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса". Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, передает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Как отметила Бабий, это вопрос глобального уровня, который должен быть рассмотрен на СНБО.

"Зачем нужен СНБО? "Є загроза санітарної безпеки та життю великої кількості населення України". То есть в данном случае должен быть созван СНБО – это вопрос национальной безопасности", - заявила Бабий.

Она подчеркнула, что речь идет о предоставлении статуса "защищённого потребителя" КП "Вода Донбасса". Однако для этого необходим ряд условий.

"Во-первых, "визначити статус та надати статус захищеного споживача "Води Донбасу" может только закон. То есть данное изменение можно внести через закон о рынке электроэнергии и через закон о потреблении, о ЖКХ. Никакие постановления Кабмина это не регулируют. Но им мало предоставить статус "захищеного споживача", потому что это проблему не решает глобально. В чём глобальность проблемы "Воды Донбасса"? 50% своей воды они подают на неподконтрольную территорию, за которую они никогда не получают деньги. То есть независимо от того, какой статус мы им предоставим, по электроэнергии они не будут получать никогда компенсацию за полученные услуги. То есть здесь надо решать вопрос шире. В рамках Нормандского или Минского формата надо решать вопрос компенсации нашему украинскому предприятию оккупированной стороной этой услуги. Только тогда этот вопрос будет решён", - отметила Бабий.

Она подчеркнула, что до момента решения вопроса на законодательном уровне Кабмин мог бы предоставить средства и госрезерва, чтобы "Вода Донбасса" оплатила использованную электроэнергию.

По мнению Бабий, если отключить полностью от электроэнергии КП "Вода Донбасса", то автоматически отключается и водоснабжение не подконтрольных Украине территориях, что грозит эскалацией конфликта на Донбассе.

"Надо срочно собирать совет СНБО, который срочно даст отдельные поручения Верховной раде, Кабинету министров Украины, какие нормативные документы надо принять для того, чтобы эту проблему решить уже сейчас и для того, чтобы принять решение, которое позволит эту проблему решить в результате", - уверена Бабий.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии".

Как известно, порядок получения статуса защищенного потребителя предполагает наличие отдельной выделенной линии подачи электроэнергии и наличие финансовых гарантий, о предоставлении таких фингарантий премьер-министром не упоминалось.

Жители Константиновки Донецкой области уже месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, люди перекрывают дороги и митингуют.

Ранее жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).