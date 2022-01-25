Заседание СНБО, новый пакет финпомощи от ЕС, частичная эвакуация дипломатов: новости за 24 января

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины, США и Великобритания начали частичную эвакуацию сотрудников посольств. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 24 января - в материале РБК-Украина.

Признание "ЛДНР": в Госдуме рассмотрят обращение к Путину в феврале

Совет Государственной думы России принял решение в феврале рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемый Донецкой и Луганской "народных республик". Соответствующий документ поступил в российский парламент на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал инициативу, поскольку она может только усилить напряженность.

Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: подробности

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник, 24 января, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Подробности заседания - в материале РБК-Украина.

Эвакуация, военная помощь и санкции. Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ в Украину

Европейский союз в очередной раз пригрозил России жесткими санкциями, если она решится на вторжение в Украину. США и Великобритания начали эвакуацию сотрудников посольств, ряд европейских стран готовится к этому в случае обострения ситуации.

РБК-Украина следит за тем, как мир реагирует на угрозу российского вторжения.

ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины. Выделит 1,2 млрд евро

Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России. Ее объем составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.

Новый пакет макрофинансовой помощи пойдет на поддержание финансовой устойчивости в Украине.

Вдобавок к тысяче. Украинцам выплатят деньги за бустерную дозу

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "еПоддержка". Украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату к "ковидной" тысяче гривен.

По словам главы государства, украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку "еПоддержка". Таким образом украинские власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

Умер Тьери Мюглер - гениальный модельер и кутюрье

Тьери Мюглер умер во Франции в возрасте 73 лет. Отмечается, что дизайнер и великий кутюрье умер от естественных причин.

Об этом сообщили на его странице в Facebook. "С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьери Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - сказано в сообщении. Также известно, что дизайнер боролся со СПИДом.

Одна за одной ударят две сильные магнитные бури: появился календарь

В феврале 2021 нас ждет две сильные магнитные бури, которые будут влиять на здоровье многих из нас. Слабость, головные боли, снижение работоспособности - эти и другие неприятные симптомы могут возникать в опасные дни.

Даты магнитных бурь, кому и почему они опасны, и что делать - читайте в материале Styler.

Синоптики предупредили о резкой смене погоды: прогноз и карты

Погода в Украине скоро изменится в сторону потепления - снег начнет таять, ожидается оттепель. Вторник еще побудет морозным, а существенные метаморфозы ожидаются с четверга.

Что будет с погодой в стране до конца рабочей недели - читайте в материале Styler.