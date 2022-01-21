У Путина раскритиковали идею признания "ЛДНР": может усилить напряженность

У президента России Владимира Путина раскритиковали идею признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Кремле считают, что этот шаг может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, важно чтобы Коммунистическая партия РФ инициативой о признании "ЛДНР" не пыталась "зарабатывать какие-то политические очки".