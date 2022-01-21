ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина раскритиковали идею признания "ЛДНР": может усилить напряженность

Новина українською →
Москва, Пятница 21 января 2022 11:43
У Путина раскритиковали идею признания "ЛДНР": может усилить напряженность Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина раскритиковали идею признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Кремле считают, что этот шаг может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, важно чтобы Коммунистическая партия РФ инициативой о признании "ЛДНР" не пыталась "зарабатывать какие-то политические очки".

Напомним, на этой неделе в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

У Путина сразу воздерживались от комментариев и заявляли, что ждут решение парламента по этому вопросу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Донбасс ДНР ЛНР
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ