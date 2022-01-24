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Признание "ЛДНР": в Госдуме рассмотрят обращение к Путину в феврале

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Москва, Понедельник 24 января 2022 17:50
Признание "ЛДНР": в Госдуме рассмотрят обращение к Путину в феврале Фото: Госдума России (duma.gov.ru)
Автор: Юлия Бойко

Совет Государственной думы России принял решение в феврале рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемый Донецкой и Луганской "народных республик". Соответствующий документ поступил в российский парламент на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление (обращения к президенту РФ о признании "ЛДНР", - ред.) в феврале", - заявил первый замглавы фракции Коммунистической партии РФ Николай Коломейцев.

Напомним, на прошлой неделе в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал инициативу, поскольку она может только усилить напряженность.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" станет очевидным выходом России из минских соглашений. А спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что возможное признание "ЛДНР" - это "путь в пропасть".

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