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Стало известно, на что пойдет новый пакет помощи ЕС на 1,2 млрд евро

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 17:31
Стало известно, на что пойдет новый пакет помощи ЕС на 1,2 млрд евро Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Новый пакет макрофинансовой помощи от Европейского союза пойдет на поддержание финансовой устойчивости в Украине. Сегодня Брюссель объявил о новой программе на 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

Сообщается, что Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Первый транш составит 600 млн евро, решение должно быть поддержано Советом ЕС и Европарламентом.

"Мы благодарны партнерам из Европейского союза за поддержку Украины, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

Также сообщается, что средства макрофина будут направлены на поддержание финансовой устойчивости в Украине.

Напомним, сегодня ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины, в рамках которого выделит 1,2 млрд евро.

Кроме того, в 2022 году ЕС должен предоставить дополнительные гранты на сумму 120 млн евро для поддержки реформ и государственной политики в ключевых сферах.

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