ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины. Выделит 1,2 млрд евро
Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России. Ее объем составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, в прошлую пятницу она обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро", - отметила фон дер Ляйен.
Она уточнила, что эта помощь будет направлена на решение финансовых проблем Украины, а Европарламент должен одобрить ее как можно быстрее, а первый транш составит 600 млн евро.
"Более того, мы скоро начнем работу над второй еще большей программой поддержки усилий Украины в области модернизации. Во-вторых, Еврокомиссия почти удвоила двустороннюю помощь Украине в грантах в этом году, еще 120 млн евро будет выделено", - добавила глава Еврокомиссии.
В завершении она подчеркнула, что ЕС продолжит инвестировать в будущее Украины. Согласно инвестиционному плану, на это выделят более 6 млрд евро.
"Украина свободная и суверенная страна, она делает свой собственный выбор, и Европейский союз остается на ее стороне", - подытожила фон дер Ляйен.
Напомним, предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС была завершена в октябре 2021 года, когда Брюссель перечислил Украине последний транш в размере 600 млн евро.
В ноябре того же года Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов, но уже стало известно, что правительство готовит новую программу.