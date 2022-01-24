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ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины. Выделит 1,2 млрд евро

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Брюссель, Понедельник 24 января 2022 13:20
ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины. Выделит 1,2 млрд евро Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России. Ее объем составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, в прошлую пятницу она обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро", - отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что эта помощь будет направлена на решение финансовых проблем Украины, а Европарламент должен одобрить ее как можно быстрее, а первый транш составит 600 млн евро.

"Более того, мы скоро начнем работу над второй еще большей программой поддержки усилий Украины в области модернизации. Во-вторых, Еврокомиссия почти удвоила двустороннюю помощь Украине в грантах в этом году, еще 120 млн евро будет выделено", - добавила глава Еврокомиссии.

В завершении она подчеркнула, что ЕС продолжит инвестировать в будущее Украины. Согласно инвестиционному плану, на это выделят более 6 млрд евро.

"Украина свободная и суверенная страна, она делает свой собственный выбор, и Европейский союз остается на ее стороне", - подытожила фон дер Ляйен.

Напомним, предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС была завершена в октябре 2021 года, когда Брюссель перечислил Украине последний транш в размере 600 млн евро.

В ноябре того же года Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов, но уже стало известно, что правительство готовит новую программу.

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