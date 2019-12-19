ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заседание Рады задержали на два часа: в ВР назвали причины

Новости » Политика     19.12.2019 - 12:00
Заседание Рады задержали на два часа: в ВР назвали причины
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проводились консультации между спикером Рады и руководством фракций

Руководство Верховной рады Украины пыталось убедить оппозицию не блокировать работу парламента. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, велись консультации между спикером Рады Дмитрием Разумковым и руководством фракций.

"Это уже третий перерыв. Ведь сейчас продолжаются консультации между руководством фракций и председателем ВРУ. Пытаются убедить оппозицию, чтобы происходила конструктивная работа и они не блокировали процесс. Поскольку у нас сегодня много важных законопроектов", - отмечал Качура.

Отметим, по состоянию на 11:55 парламентарии вернулись к работе. Нардепы проголосовали за отмену перерыва с 12:00 до 12:30 и будут работать до 14:00.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание задерживается уже на час. Так, проводились консультации по поводу вчерашнего скандала, который произошел на заседании аграрного комитета.

Так, во время вчерашнего заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины. В драке участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, а также нардеп от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец.

Отметим, аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю.

Ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработки правок в комитете.

Рассмотрение закона о рынке земли отложат на следующий год, - нардеп Большинство украинцев недовольны работой правительства и парламента
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь