ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заседание Рады задерживается на час

Новости » Политика     19.12.2019 - 11:02
Заседание Рады задерживается на час
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава парламента проводит консультации с главами фракций

Заседание Верховной рады Украины в четверг, 19 декабря, до сих пор не началось из-консультаций спикера парламента Дмитрия Разумкова с главами фракций, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание задерживается уже на час. Так, консультации касаются вчерашнего скандала, который произошел на заседании аграрного комитета.

Напомним, во время вчерашнего заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины. В драке участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, а также нардеп от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец.

В частности, представители ОПЗЖ и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.

Отметим, аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

Ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработал правок в комитете.

Сегодня Рада рассмотрит закон об игорном бизнесе На заседании аграрного комитета подрались депутаты от ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Батькивщины"
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь