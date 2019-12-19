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Засідання Ради затримали на дві години: в ВР назвали причини

Новини » Політика     19.12.2019 - 12:00
Засідання Ради затримали на дві години: в ВР назвали причини
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проводилися консультації між спікером Ради та керівництвом фракцій

Керівництво Верховної ради України намагалося переконати опозицію не блокувати роботу парламенту. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, велися консультації між спікером Ради Дмитром Разумковим та керівництвом фракцій.

"Це вже третя перерва. Адже зараз тривають консультації між керівництвом фракцій і голови ВРУ. Намагаються переконати опозицію, щоб відбувалась конструктивна робота і вони не блокували процес. Оскільки у нас сьогодні багато дуже важливих законопроектів", - заявляв Качура.

Відзначимо, станом на 11:55 парламентарії повернулися до роботи. Нардепи проголосували за скасування перерви з 12:00 до 12:30 і працюватимуть до 14:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання затримується уже на годину. Так, проводилися консультації з приводу вчорашнього скандалу, який стався на засіданні аграрного комітету.

Так, під час вчорашнього засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України. У бійці брали участь нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа і нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а також нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовіловец.

Відзначимо, аграрний комітет проголосував за звернення до голови Верховної ради з проханням призначити засідання на наступний тиждень.

Раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості опрацювання правок у комітеті.

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