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Заседание Рады в среду может не состояться, - нардеп

Новости » Политика     14.04.2020 - 14:28
Заседание Рады в среду может не состояться, - нардеп
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Источники РБК-Украина во фракции "Слуга народа" не могут дать однозначный ответ

В среду, 15 апреля, внеочередное заседание Верховной рады может не состояться. Об этом написал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас ожидается информация по новой дате проведения заседания.

Заседание Рады в среду может не состояться, - нардеп

"Завтра заседания парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело", - написал парламентарий.

По состоянию на 14:30 источники РБК-Украина во фракции "Слуга народа" не могут дать однозначный ответ, состоится ли заседание.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут ВР бороться с "поправочным спамом".

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что внеочередное заседание ВРУ может состояться уже в эту среду, 15 апреля. При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

Так, конце марта Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

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