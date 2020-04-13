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В среду может состояться внеочередное заседание Рады, - Арахамия

Новости » Политика     13.04.2020 - 17:11
В среду может состояться внеочередное заседание Рады, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Внеочередное заседание Рады может состояться 15 апреля

В среду, 15 апреля, может состояться внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он не рассказал, что именно будут рассматривать народные депутаты, но сообщил, что это связано с законом о банках.

"В среду может быть внеочередное заседание. (что будут рассматривать? - ред.) Это секрет фирмы. Это связанные вопросы, но не сам закон (о банках - ред.)", - заявил Арахамия.

При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

"Например, кадровые вопросы могут быть. У нас до сих пор есть в правительстве несколько нетронутых должностей. Надо их назначать", - добавил Арахамия.

Напомним, в конце марта Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Кроме того, в законопроект о банках №2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДавид Арахамия
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