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Засідання Ради в середу може не відбутися, - нардеп

Новини » Політика     14.04.2020 - 14:28
Засідання Ради в середу може не відбутися, - нардеп
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Джерела РБК-Україна у фракції "Слуга народу" не можуть дати однозначну відповідь

У середу, 15 квітня, позачергове засідання Верховної ради може не відбутися. Про це написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зараз очікується інформація щодо нової дати проведення засідання.

Засідання Ради в середу може не відбутися, - нардеп

"Завтра засідання парламенту не буде - ні щодо змін до Регламенту, ні по "банківському" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату. Весело", - написав парламентарій.

Станом на 14:30 джерела РБК-Україна у фракції "Слуга народу" не можуть дати однозначну відповідь, чи відбудеться засідання.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни в регламент допоможуть ВР боротися з "поправочним спамом".

Як писало РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія заявляв, що позачергове засідання ВРУ може відбутися вже в цю середу, 15 квітня. При цьому він додав, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

Так, наприкінці березня Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігоря Коломойського.

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