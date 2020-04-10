Заседание Рады состоится в понедельник, - Разумков

Внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Начало заседания запланировано на 14:00.

"Заседание состоится в понедельник ориентировочно в 14:00", - заявил глава парламента.

По его словам, на внеочередном заседании Рады будут рассматриваться изменения в государственный бюджет.

"Этому была посвящена большая часть совещания", - добавил спикер ВР.

"Следующий вопрос - это законопроект "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Это Геокадастр. Для того, чтобы нормировать и запустить фактически этот процесс подготовки к будущему открытию рынка земли", - заявил Разумков.

Он отметил, что парламентарии также рассмотрят проект закона №3320.

"Он только появился, связан с борьбой с коронавирусом", - сказал глава ВР.

По его словам, также Рада рассмотрит вопрос об усилении ответственности за поджоги.

Напомним, комитет по вопросам бюджета сегодня, 10 апреля, рассмотрит изменения в госбюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в парламенте прошло совещание руководства ВР с главами фракций. На нем присутствовали глава Кабинета министров и министр финансов.