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Главы фракций и руководство Рады проводят заседание

Новости » Политика     10.04.2020 - 10:23
Главы фракций и руководство Рады проводят заседание
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии обсуждают изменения в бюджет-2020

В пятницу утром, 10 апреля, проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной рады. Об этом написал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

Главы фракций и руководство Рады проводят заседание

"Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета... кроме руководства фракций и парламента, председателей профильных комитетов, присутствует премьер-министр и министр финансов", - написал парламентарий.

Напомним, вчера анонсировалось, что 10 апреля в Верховной раде Украины запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп.

Как писало РБК-Украина, ранее спикер ВР подтвердил проведение внеочередного заседания Рады 13 апреля. Глава Рады подчеркивал, что основным вопросом в повестке дня будут изменения в государственный бюджет из-за коронавируса.

В четверг парламентский комитет по вопросам бюджета рассматривал изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса.

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