Засідання Ради відбудеться у понеділок, - Разумков

На засіданні нардепи розглянуть зміни до бюджету-2020
Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 13 квітня. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.
Початок засідання запланований на 14:00.
"Засідання відбудеться в понеділок орієнтовно о 14:00", - заявив глава парламенту.
За його словами, на позачерговому засіданні Ради буде розглядатись зміни в державний бюджет.
"Цьому була присвячена більшість частини наради", - додав спікер ВР.
"Наступне питання - це законопроект "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Це геокадастр. Для того, щоб унормувати та запустити фактично цей процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі", - заявив Разумков.
Він зазначив, що парламентарі також розглянуть проект закону №3320.
"Він тільки з'явився, повязаний з боротьбою з коронавірусом", - сказав очільник ВР.
За його словами, також Рада розгляне питання про посилення відповідальності за підпали.
Нагадаємо, комітет з питань бюджету сьогодні, 10 квітня, розгляне зміни до держбюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Як писало РБК-Україна, в парламенті відбулася нарада керівництва ВР з главами фракцій. На ньому були присутні глава Кабінету міністрів і міністр фінансів.